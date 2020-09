Aandeelhouders stemmen over nieuwe financieel topman Signify

Gepubliceerd op | Views: 143

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify roept aandeelhouders op 27 oktober bijeen om te stemmen over de benoeming van Francisco Javier van Engelen Sousa tot bestuurslid. Hij zal René van Schooten opvolgen als financieel topbestuurder.

Van Engelen Sousa, die zowel de Belgische als Portugese nationaliteit heeft, bekleedde volgens Signify verschillende functies als financieel leidinggevende in het bedrijfsleven. Zijn meest recente functie was die van financieel directeur bij Grupo Telepizza, een bedrijf in pizzabezorging met een jaaromzet van 1,2 miljard euro.