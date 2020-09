Europese beurzen hoger na rentebesluit ECB

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Europa, rente

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdagmiddag hoger. Beleggers reageerden op de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank toornde daarbij als verwacht niet aan de rentetarieven en zijn beleid. In Amsterdam ging de aandacht onder meer uit naar verfreus AkzoNobel die de markten informeerde over de crisisimpact.

De AEX-index in Amsterdam stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent in de plus op 553,24 punten. De MidKap steeg ook bijna 0,2 procent tot 801,17 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,4 procent.

De ECB voerde geen wijzigingen door met betrekking tot de rentetarieven of het omvangrijke opkoopprogramma om de coronacrisis te lijf te gaan. In een toelichting wees centralebankpresident Christine Lagarde op een minder sterke krimp van de economische groei. De waardestijging van de euro heeft in het bijzonder de aandacht. Zeker als het gaat om de impact op de inflatie.

AkzoNobel aan kop

AkzoNobel prijkte bovenaan bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een winst van 3,6 procent. De verfreus ziet de "tegenwind" als gevolg van de coronacrisis afnemen en rekent in het derde kwartaal op een omzet die op basis van gelijke wisselkoersen bijna op het niveau van vorig jaar ligt. Het bedrijf waarschuwt wel dat de situatie complex blijft en dat trends per regio verschillen. Verder vielen de winst van financiële fondsen als ABN AMRO en ING op. Heineken won 1,1 procent, na een kleine overname van de bierbrouwer in Peru.

ASR verloor 0,5 procent. De verzekeraar gaat zijn aandeleninkoopprogramma hervatten. De inkoop van aandelen werd eerder dit jaar tijdelijk opgeschort na een oproep van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis.

In de MidKap ging postbedrijf PostNL aan kop met een winst van 2,1 procent. Hekkensluiter was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een min van 2 procent.

Kendrion steeg 5,2 procent bij de kleinere bedrijven. De producent van elektromagnetische componenten liet tijdens zijn beleggersdag weten de komende vijf jaar jaarlijks minstens 5 procent omzetgroei op eigen kracht te willen realiseren. In Londen zakte WM Morrisons dik bijna 5 procent. De Britse supermarktketen zag de winst in het afgelopen halfjaar met ruim een kwart dalen.

De euro stond op 1,1912 dollar, tegenover 1,1820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 37,91 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 40,65 dollar per vat.