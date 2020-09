'Kleine uitslagen bij opening Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 676

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met kleine uitslagen te gaan openen, na de duidelijke plussen een dag eerder. Daarbij toonde met name de technologiesector herstel van de recente klappen. Beleggers op Wall Street verwerken nieuwe cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen en het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om het beleid niet te wijzigen.

Nog eens 884.000 Amerikanen hebben afgelopen week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Daarmee was het aantal aanvragen precies gelijk aan een week eerder. Het cijfer van die week werd opwaarts bijgesteld. Economen rekenden nu in doorsnee op 850.000 nieuwe aanvragen. Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet.

De ECB laat de rentetarieven onveranderd en komt nog niet met extra stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis. Economen hadden al verwacht dat de ECB pas op de plaats zou maken. De aandacht gaat daarom vooral uit naar de toelichting van ECB-preses Christine Lagarde. Ze zei onder meer dat de economische krimp in de eurozone iets lager uitvalt dan eerder voorzien.

Het aandeel Tesla lijkt hoger te gaan openen. De bouwer van elektrische auto's Tesla ging woensdag bijna 11 procent omhoog, nadat die een dag eerder nog zijn slechtste sessie ooit beleefde met een koersverlies van 21 procent.

Juweliersketen Tiffany staat opnieuw in de belangstelling, een dag nadat het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) de voorgenomen overname van Tiffany ter waarde van meer dan 16 miljard dollar afblies. Tiffany zet juridische stappen tegen LVMH om de overname alsnog door te laten gaan. LVMH kondigde op zijn beurt aan Tiffany aan te klagen waarbij de juweliersketen wordt beticht van slecht management in de coronacrisis.

Citigroup kan ook op aandacht rekenen. Topman Michael Corbat treedt in februari na acht jaar terug uit de hoogste functie en in totaal 37 jaar bij de Amerikaanse bank. Hij zal worden opgevolgd door Jane Fraser die nu nog leiding geeft aan de tak voor internationaal consumentenbankieren bij Citigroup.

Ook Amazon weet de aandacht op zich gericht. Het bedrijf zou zijn prijzen voor onder andere desinfectiemiddelen en wegwerphandschoenen hebben verhoogd, nadat het rondwarende coronavirus zorgde voor een stormloop op dit soort producten.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 1,6 procent hoger op 27.940,47 punten. De brede S&P 500 steeg 2 procent tot 3398,96 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 2,7 procent tot 11.141,57 punten.