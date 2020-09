Oliegigant BP investeert miljard dollar in windparken op zee

Gepubliceerd op | Views: 442

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse olie- en gasconcern BP, dat vorige maand een grote koerswijziging aankondigde, heeft voor het eerst een investering gedaan in windparken op zee. De oliegigant gaat een partnerschap aan met het Noorse Equinor ASA, om twee windparken te bouwen voor de Amerikaanse oostkust.

Daarvoor investeert BP 1,1 miljard dollar in het Noorse bedrijf en krijgt daarmee de helft van twee windparken in handen. Het gaat om het project Empire Wind voor de kust van de staat New York, en het project Beacon Wind voor de kust van de staat Massachusetts.

Vorige maand maakte BP bekend dat het door de coronacrisis een groot verlies had geleden van 16,8 miljard dollar in het tweede kwartaal. Dat werd mede veroorzaakt door een afschrijving van haast 11 miljard dollar op de verwachte opbrengsten uit olievelden na de sterke val van de olieprijzen de afgelopen maanden.