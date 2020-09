VEB: bedrijven financieren zich steeds langer tegen lage rente

Gepubliceerd op | Views: 689 | Onderwerpen: rente, VEB

AMSTERDAM (AFN) - De lage rentes leiden ertoe dat bedrijven steeds vaker nieuw geld ophalen met een langere looptijd. Dat meldt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Van de twintig niet-financiële bedrijven met een notering in de AEX-index, hebben er twaalf vanaf half maart nieuw geld opgehaald.

Volgens de VEB heeft de markt voor bedrijfsobligaties in Europa door de coronacrisis een impuls gekregen, wat ook al gebeurde in de Verenigde Staten. Dat komt door de lage rente en het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) voor bedrijfsobligaties. "Het tweede kwartaal was met een totaalbedrag van 225 miljard euro een recordkwartaal wat betreft uitgiftes van bedrijfsobligaties", schrijft VEB op basis van cijfers van AFME. Dat is de Europese brancheorganisatie voor partijen die actief zijn op de kapitaalmarkt. Van de uitgegeven bedrijfsobligaties kocht de ECB meteen bijna 20 procent op.

Van de twaalf bedrijven met een notering aan de Amsterdamse beurs die vanaf half maart obligaties uitgaven, verwezen er vijf expliciet naar de gunstige marktomstandigheden. "KPN heeft net 600 miljoen euro gefinancierd tegen een rente van 0,875 procent en een looptijd van twaalf jaar", schrijft de VEB. AkzoNobel financierde in april 750 miljoen euro voor tien jaar. Wolters Kluwer haalde een half miljard euro op. Chemieconcern DSM leende een miljard euro met looptijden van acht en twaalf jaar, om "de lage rente vast te zetten".

Volgens de VEB springt techinvesteerder Prosus eruit. Dat bedrijf haalde eind juli bijna 2 miljard euro op. Een deel daarvan heeft een looptijd van dertig jaar. "Het lijkt erop dat Prosus hiermee een oorlogskas heeft gevuld voor overnames", aldus de effectenbezitters.