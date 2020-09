Aandeelhouders KPN akkoord met nieuwe commissaris

Gepubliceerd op | Views: 260

DEN HAAG (AFN) - De aandeelhouders van KPN zijn donderdag tijdens een buitengewone vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Alejandro Plater als commissaris. De geboren Argentijn, die ook een Zweeds paspoort heeft, is de opvolger van Carlos García Moreno Elizondo.

Plater was op voordracht van de Mexicaanse aandeelhouder América Móvil genomineerd. Ook Elizondo had een connectie met de Mexicaanse aandeelhouder. Hij is namelijk de financieel directeur bij América Móvil. Hij trad terug als commissaris om "persoonlijke redenen".