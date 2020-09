AstraZeneca: vaccin kan nog steeds klaar zijn voor eind 2020

Ik blijf het nog steeds heel erg vreemd vinden dat er allemaal nieuwsberichten naar buiten komen over een coronavaccin tegen het eind van 2020. Onderzoeken zijn allemaal gestart rond mei 2020, en dan zou er in 7 maanden een vaccin op de markt zijn? Kom nou toch,.. dat is gewoonweg onmogelijk en als het wel mogelijk is dan is er mijn inziens niet genoeg bekend over bepaalde risico's.



Deze twijfel over de veiligheid van een vaccin dat eind 2020 op de markt komt wordt alleen maar ondersteund door de uitspraak van AstraZenica in dit bericht. Er is kennelijk twijfel of er een ontsteking aan het ruggenmerg veroorzaakt wordt door dit vaccin. Anders was het onderzoek niet gestopt. En dan nog steeds de uitspraak durven doen dat het mogelijk is dat eind 2020 het vaccin op de markt kan komen. Bizar, enige voorzichtigheid lijkt me gepast na dit voorval.