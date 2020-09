'Handelsupdate AkzoNobel verrast positief'

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel is met een positieve verrassing gekomen met zijn handelsupdate. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het bericht dat de verfonderneming publiceerde.

Het bedrijf rekent in het derde kwartaal op een omzet die op basis van gelijke wisselkoersen bijna op het niveau van vorig jaar ligt en ziet de tegenwind als gevolg van de coronacrisis afnemen. KBC had voor het derde kwartaal op een daling van de omzet met 6 procent gerekend. De bank zegt AkzoNobel nog steeds te waarderen voor de maatregelen die het neemt om de prestaties te verbeteren. Het advies is accumulate met een koersdoel van 90 euro.

ING spreekt eveneens van een positieve verrassing van AkzoNobel. De verbeterde trend biedt volgens de bank ruimte om de consensus opwaarts bij te stellen. Het advies staat op buy en het koersdoel is 95 euro.

Het aandeel AkzoNobel noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur een plus van 3,5 procent op 87,16 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX-index.