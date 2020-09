Kendrion neemt 5 procent jaarlijkse groei als basis

Gepubliceerd op | Views: 312

ZEIST (AFN) - Kendrion wil de komende vijf jaar jaarlijks minstens 5 procent omzetgroei op eigen kracht realiseren. Daarbij moet ook het rendement omhoog, waarbij ook wordt gemikt op een marge van het bedrijfsresultaat van zeker 15 procent in 2025. Dat maakte de producent van elektromagnetische componenten bekend in aanloop naar zijn beleggersdag.

Kendrion heeft dit jaar te lijden onder de malaise in de auto-industrie als gevolg van de coronacrisis. De industrie-kant is qua resultaten wat stabieler en winstgevender. De afgelopen vijf jaar heeft Kendrion de organisatie drastisch vereenvoudigd, waardoor de kostenbasis aanzienlijk is gereduceerd. De verhouding automotive versus industrie is momenteel 'fifty-fifty', mede door de industriële remmenmaker INTORQ.

Kendrion wil vasthouden aan zijn huidige dividendbeleid. Daarbij moet 35 procent tot 50 procent van de winst naar aandeelhouders vloeien. De onderneming wijst verder op de aanhoudende impact van de coronacrisis.