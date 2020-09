Shell-samenwerkingsverband bekijkt overname in Brazilië

quote: GJF1959 schreef op 10 september 2020 09:14:

Lijkt mij ook niet "the place to be". Bio ethanol en da uit Brazillie , daar zit al snel een negatief klimaat luchtje aan.

Overschot aan suiker (is ook heel slecht voor de gezondheid) wordt steeds groter en het overschot aan suiker wordt via fermentatie in alcohol omgezet naar een relatief schone brandstof toevoeging (hoge RON/MON). Alle gegenereerde CO2 is derhalve natuurlijk. Nu al grote markt i Brazilie, en komt ook op in een aantal andere landen. Er zal voor Shell slechts een gering bedrag mee gemoeid zijn, bovendien stappen in een rijdende wagen. Leer effect, etc. Dus misschien toch een "place to be". Bij RDS zijn ze uiteraard ook niet gek. Zitten trouwens al deels in alcohol, want wordt gemengd met benzine, MTBE. Zou weleens slim kunnen zijn; toekomst gericht.(https://www.iea-amf.org/content/fuel_information/fuel_info_home/ethanol/e10/ethanol_properties)