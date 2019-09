Gepubliceerd op | Views: 240

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG/BELGA) - De Belgische bank Dexia wil niet meer genoteerd zijn op de Brusselse beurs. Het bedrijf heeft een bijzondere aandeelhoudersvergadering gepland om dat voor elkaar te krijgen.

België en Luxemburg zien weinig heil meer in de beursnotering. De Belgische staat heeft een belang van 52,78 procent van de aandelen in handen, de Luxemburgse staat heeft 46,81 procent. Minder dan 0,5 procent van de aandelen was vrij verhandelbaar. Die aandelen moeten na het opheffen van de beursnotering op naam worden gezet.

Dexia is wat over is gebleven van de vroegere Dexia-groep die in 2011 werd genationaliseerd. Dexia Bank België heet inmiddels Belfius en is een zelfstandig bedrijf geworden. Dexia is sindsdien bezig zichzelf af te bouwen.

Op de beurs in Brussel zorgden de plannen voor een verlies van ruim een kwart van de prijs per aandeel.