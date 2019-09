Referentiekoers Prosus wordt 58,70 euro

Gepubliceerd op | Views: 1.255

KAAPSTAD (AFN/BLOOMBERG) - De referentiekoers waarmee het aandeel Prosus woensdag naar de Amsterdamse beurs wordt gebracht bedraagt 58,70 euro. Dat heeft moederbedrijf Naspers bekendgemaakt. De referentieprijs is gebaseerd op de beurswaarde van Naspers op de beurs in Johannesburg.

In totaal worden er 1,6 miljard aandelen Prosus uitgegeven. Bij de referentieprijs betekent dat een beurswaarde voor de Naspers-dochter van een kleine 94 miljard euro. Van alle in Amsterdam genoteerde fondsen zijn alleen Unilever en Shell meer waard. Prosus gaf al aan te verwachten nog voor het einde van het jaar in de AEX-index te worden opgenomen.

Naspers houdt een belang van 73 procent in Prosus, de andere 27 procent van de aandelen wordt onder de huidige aandeelhouders van Naspers verdeeld. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven bij de beursgang.