Fitch verhoogt kredietwaardigheid Veon

NEW YORK (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch is positiever geworden over telecombedrijf Veon. De rating ging naar BBB- van BB+, waarmee Veon geen junkstatus meer heeft. De outlook voor het telecomconcern is stabiel.

Fitch meent dat Veon "robuuste operationele resultaten" heeft geboekt in enkele belangrijke markten. Ook is de verhouding tussen de schulden en het bedrijfsresultaat gestabiliseerd en heeft het bedrijf zijn interne structuur versimpeld.

Een verdere verhoging verwacht Fitch op de middellange termijn niet. Veon opereert in uitdagende markten met veel regelgeving waardoor een snelle verbetering van de resultaten moeilijk wordt.