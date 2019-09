Randstad US focust op finance en accounting

Gepubliceerd op | Views: 406 | Onderwerpen: detachering

ATLANTA (AFN) - De Amerikaanse tak van uitzender Randstad gaat zich extra richten op banen in finance en accounting. Daartoe is een speciale tak opgericht die tijdelijke werknemers gaat leveren voor die vakgebieden aan bedrijven uit allerlei sectoren.

Randstad ziet de vraag naar medewerkers op finance- en accountingafdelingen flink toenemen. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics voorspelde eerder al dat het aantal banen in deze vakgebieden tussen 2016 en 2026 met 10 procent zou toenemen. Ook de salarissen in het vakgebied stijgen snel als gevolg van de toegenomen vraag.