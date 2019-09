Wall Street opent lager

China investeerd 580 miljard dollar in de Olie industrie van Iran. En dan moeten we geloven dat er vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen tussen de VS en China.

De VS wilt de olie handel in zijn grip houden maar daar gaat China niet aan meewerken.

De VS gaat Afganistan helemaal niet verlaten een amerikaanse generaal heeft dit al lang gezegt, waarom miljarden aan grondstoffen in Afganistan daarom.