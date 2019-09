NAM: versnelde afbouw niet verrassend

Gepubliceerd op | Views: 594

DEN HAAG (AFN) - De versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen is niet verrassend. Dat laat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) weten in een reactie.

Minister Erik Wiebes (Economische Zaken) maakte dinsdag bekend dat de gaswinning in Groningen naar verwachting in 2022 wordt gestaakt. Volgend jaar zal er al minder dan 12 miljard kubieke meter uit de grond worden gehaald. Alleen onder dat niveau acht het Staatstoezicht op de Mijnen, de toezichthouder, de gaswinning veilig.

De wens om sneller af te bouwen was volgens de NAM door Wiebes al bij de publicatie van het ontwerpbesluit voor het komende gasjaar aangekondigd. De NAM produceert het Groningenveld in opdracht van de Staat. "Dit zullen we ook komend jaar op een verantwoordelijke en betrouwbare manier doen", aldus de NAM.