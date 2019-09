Prosus verwacht snel AEX-bedrijf te zijn

Gepubliceerd op | Views: 1.100

AMSTERDAM (AFN) - Prosus verwacht in december opgenomen te worden in de Amsterdamse hoofdindex AEX. De afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse tech- en mediabedrijf Naspers maakt woensdag zijn debuut op de aandelenbeurs aan het Damrak. Naar beurswaarde gemeten hoeft de onderneming naar verwachting alleen de beursreuzen Unilever en Shell voor zich te dulden.

De indeling van de Amsterdamse beursgraadmeters worden ieder kwartaal tegen het licht gehouden, waarbij wordt gekeken naar de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel. Herwegingen in juni, september en december zijn vooral bedoeld om de plaatsen in te vullen van bedrijven die van de beurs zijn verdwenen en om nieuwe bedrijven aan de beurs een plek in een index te geven. In maart vindt altijd de meest uitgebreide herweging plaats.

De Zuid-Afrikanen brengen in het nieuwe bedrijf belangen in tal van tech- en internetbedrijven onder, waaronder het belang van 31 procent in de Chinese internetreus Tencent. Ook investeringen in maaltijdbezorger Delivery Hero en de Russische internetbedrijf mail.ru vallen voortaan onder Prosus.

Beursgang

Naspers besloot tot de beursgang van Prosus omdat het momenteel te zwaar weegt op de hoofdindex van Johannesburg. Dat dwong institutionele beleggers vaak aandelen in het bedrijf van de hand te doen, omdat te veel beleggen in één bedrijf volgens hun risicobeleid vaak niet mag. De splitsing moet aandeelhouders meer waarde opleveren.

Van een beursgang in de traditionele zin van het woord is overigens geen sprake. Naspers geeft geen nieuwe aandelen uit, maar verdeelt aandelen Prosus onder zijn bestaande aandeelhouders. Een referentieprijs wordt dinsdagavond bekendgemaakt en zal gebaseerd zijn op de beurswaarde van Naspers na de slotbel in Johannesburg.

Dat voor Prosus’ notering de keuze op Amsterdam is gevallen, zou niets te maken hebben brexitperikelen die bijvoorbeeld een notering in Londen onaantrekkelijk kan maken. Naspers zag vooral veel overeenkomsten tussen in de noteringseisen van de beurs in Johannesburg en die in Amsterdam, wat de stap gemakkelijker maakt. Ook speelt mee dat Prosus via de Euronext in Amsterdam in veel belangrijke beursindices verwacht te komen. Verder wil Prosus een nieuwe schare beleggers in Europa aanboren.