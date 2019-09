Inval bij Commerzbank vanwege Cum/Ex-kwestie

Gepubliceerd op | Views: 718

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse autoriteiten hebben dinsdagochtend doorzoekingen gedaan op verschillende locaties van Commerzbank. Dat meldt de krant Handelsblatt. De invallen op de kantoren zouden zijn gedaan vanwege zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvragen. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

Naar verluidt zou het openbaar ministerie Commerzbank niet verdenken van het direct verkrijgen van winsten uit de transacties, maar het financiële concern zou wel indirect geprofiteerd hebben. De bank wil geen commentaar geven op "onderzoek dat plaatsvindt", aldus een woordvoerder. Hij voegt toe dat de bank volledig meewerkt met de autoriteiten.

Justitie in Duitsland deed recent al een doorzoeking bij een dochteronderneming van beursuitbater Deutsche Börse vanwege de Cum/EX-kwestie. Dat onderzoek richt zich op medewerkers van klanten van de divisie Clearstream, die al langer in beeld is van aanklagers vanwege de zaak.