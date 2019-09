Beurzen doen stapje terug

Gepubliceerd op | Views: 1.469

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam deed dinsdag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine verliezen zien. Naast de ontwikkelingen rond de brexit kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later in de week. Op het Damrak ging biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma onderuit na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 566,92 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 819,11 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,3 procent.

De Londense FTSE zakte 0,4 procent. Het Britse Lagerhuis heeft voor de tweede keer in een week tegen een oproep voor vervroegde verkiezingen van premier Boris Johnson gestemd. Johnson heeft gezworen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt, ook als er geen akkoord met Brussel is.

Air France-KLM

Grootste daler in de AEX was betaalbedrijf Adyen met een verlies van 5 procent. De verzekeraars Aegon en NN Group voerden de stijgers aan met winsten van 1,7 en 1,6 procent.

In de MidKap stond Air France-KLM opnieuw onderaan met een min van 2,5 procent. De luchtvaartcombinatie zakte een dag eerder al bijna 10 procent na tegenvallende vervoerscijfers en berichten dat het bedrijf wil meebieden op de failliete Franse luchtvaartmaatschappij Aigle Azur. Bodemonderzoeker Fugro ging aan kop met een plus van 2,1 procent.

Kiadis Pharma

Bij de kleinere fondsen raakte Kiadis Pharma bijna 9 procent kwijt. Het biotechnologiebedrijf heeft zijn kosten in het eerste halfjaar zien oplopen. Kiadis was voornamelijk meer geld kwijt aan de uitbreiding van zijn personeelsbestand. Als gevolg daarvan liep ook het verlies op van het bedrijf, dat nog geen omzet genereert. Ease2Pay verloor 3,5 procent op de lokale markt. De betalingsdienstverlener leed meer verlies in de eerste jaarhelft.

In Frankfurt won BMW 1,3 procent. De Duitse autobouwer heeft 300 miljoen euro opzij gezet voor een mogelijke harde scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

De euro was 1,1050 dollar waard, tegen 1,1061 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,3 procent tot 58,03 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 62,76 dollar per vat.