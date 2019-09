Aegon benoemt nieuwe topman Britse tak

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: , Groot-Britannië

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar Aegon heeft Mike Holliday-Williams benoemd tot nieuwe topman van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Holliday-Williams neemt per 1 oktober de taken over van de huidige baas van de Britse tak Adrian Grace. Die gaat volgend jaar met pensioen.

"Mike bezit over een aanzienlijke ervaring binnen de financiële sector en heeft een reputatie verworven als iemand die oog heeft voor de klant", aldus Aegon-topman Alex Wynaendts. Holliday-Williams krijgt een zetel in het bestuur van Aegon.