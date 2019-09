Producentenprijzen China zakken verder weg

Gepubliceerd op | Views: 949 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR) - De producentenprijzen in China zijn in augustus verder gedaald, terwijl de inflatie in het land op het hoogste niveau in achttien maanden bleef. Dat blijkt uit gegevens van het nationale statistiekbureau.

De prijzen die Chinese producenten voor hun producten rekenen daalden vorige maand met 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de sterkste daling in drie jaar. Economen hadden hier in doorsnee op een afname met 0,9 procent gerekend. In augustus gingen de producentenprijzen met 0,3 procent omlaag.

Chinese fabrikanten hebben te maken met prijsdruk vanwege de handelsspanningen met de Verenigde Staten, terwijl ook de grondstofprijzen afzwakken. De Chinese overheid is maatregelen aan het nemen om de economie te stimuleren, waaronder versoepeling van de kapitaaleisen voor banken.

De consumentenprijzen in China stegen in augustus met 2,8 procent op jaarbasis, vergelijkbaar met een maand eerder. De inflatie wordt gestuwd door de hoge prijzen van varkensvlees.