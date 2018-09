Amsterdamse beurs sluit met winst

Gepubliceerd op | Views: 795

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is maandag met winst gesloten. Beleggers deden het rustig aan door de wereldwijde handelsperikelen. Op het Damrak was Heijmans in trek vanwege een mogelijke grote opdracht voor de bouwer. Verder zette biofarmaceut Kiadis Pharma zijn opmars voort. Ook elders in Europa sloten de meeste van de belangrijke beursgraadmeters in het groen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 539,80 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 770,02 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans 1,7 procent. Het bouwbedrijf is geselecteerd als voorkeurskandidaat voor een grote opdracht van luchthaven Schiphol. Biofarmaceut Kiadis Pharma (plus 16,5 procent) was een opvallende stijger. Het aandeel zit sinds een positief analistenrapport van KBC Securities vorige week in de lift. Sinds 4 september is Kiadis ruim 50 procent in waarde gestegen.

Wessanen

Bij de hoofdfondsen voerde biotechnologiebedrijf Galapagos de stijgers aan met een winst van 2 procent. Grootste daler was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een min van 5,9 procent.

In de MidKap was natuurvoedingsbedrijf Wessanen de grootste stijger met een plus van 4 procent na bekendmaking van de overname van veganyoghurtfabrikant Abbot Kinney's. Air France-KLM steeg 0,4 procent. Het totaal aantal passagiers dat de luchtvaartcombinatie in augustus verwerkte lag met bijna 7,8 miljoen reizigers 2,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Euro

Europese toeleveranciers van Apple stonden onder druk. De Amerikaanse president Donald Trump riep de iPhone-maker op om producten in de Verenigde Staten te maken. Dialog Semiconductor verloor 3,2 procent in Frankfurt, terwijl STMicroelectonics in Parijs uiteindelijk onveranderd sloot. Chiptoeleverancier Besi verloor in Amsterdam 0,3 procent.

De euro was 1,1603 dollar waard tegen 1,1580 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 67,99 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 77,51 dollar per vat.