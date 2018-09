Wall Street opent met winst

Gepubliceerd op | Views: 705

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China blijven de gemoederen bezighouden. De macro-economische agenda is de eerste dag van de week nagenoeg leeg.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent hoger op 26.002 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging ook 0,4 procent omhoog tot 2883 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent in tot 7918 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde voor het weekend met meer importtarieven. Hij sneerde dit weekend bovendien op zijn Twitteraccount in de richting van Apple. De techreus zakte 1,1 procent.

Alibaba

De Chinese webwinkel Alibaba, die in New York genoteerd is, verloor 2,8 procent. Topman Jack Ma, die een fortuin vergaarde met de onderneming, kondigde aan het bedrijf volgend jaar te zullen verlaten. Daniel Zhang volgt hem dan op als toezichthoudend voorzitter. Ma blijft tot 2020 lid van de raad van bestuur.

Tesla steeg 5 procent. Topman Elon Musk kondigde de nodige wijzigingen aan in het bestuur van de onderneming. Dat doet hij in reactie op het nieuws dat het hoofd accounting van Tesla, Dave Morton, al na een maand opstapt bij de maker van elektrische auto's. Verder liet ook het hoofd personeelszaken, die eerder al met verlof ging, weten niet meer terug te keren. Tesla verloor vrijdag dik 6 procent na berichten over de vertrekkers.