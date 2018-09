'Miljoeneninjectie voor Karstadt/Kaufhof'

Gepubliceerd op | Views: 523

BERLIJN (AFN) - Winkelbedrijven Galeria Kaufhof en Karstadt kunnen na hun fusie een kapitaalinjectie tegemoet zien van 400 miljoen euro. Het hoofdkantoor van de joint venture wordt daarbij gevestigd in Keulen, waar het hoofdkantoor van Kaufhof al is gevestigd. Dat meldde het Duitse magazine WirtschaftsWoche (WiWo), dat zich baseert op informatie van de huidige eigenaren Hudson's Bay en Signa groep.

De fusie tussen de bedrijven hangt al geruime tijd in de lucht. De Oostenrijkse vastgoedinvesteerder Signa, eigenaar van Karstadt, zou een meerderheidsbelang in de joint venture krijgen met Hudson's Bay, dat eigenaar is van Kaufhof. Beide investeerders steken na afronden van de fusie volgens WiWo 100 miljoen euro in het bedrijf. Daarnaast krijgt de fusieonderneming circa 200 miljoen euro als gevolg van de verkoop van een aantal panden.

Signa en Hudson's Bay wilden tegen WiWo niet reageren. Kaufhof telt bijna honderd filialen in heel Duitsland. Karstadt is goed voor tientallen vestigingen.