Lakeman naar hof om vervolging topman ING

Het is te vreselijk voor woorden om vast te stellen dat er mensen zijn die stellen dat er niet meer opgeroepen mag worden tot stevig ingrijpen in geval van objectief bijzonder slecht bestuur.

Commissarissen en bestuur van een toonaangevend internationaal bedrijf houden hun ogen en oren stevig dicht voor zaken die enorm belangrijk zijn voor het vertrouwen in een bank maar waar geen bonus mee kan worden verdiend op korte termijn. Zij nemen de ondergeschikte bankiers de eed af en handelen vervolgens zelf volstrekt daartegen in.

De oproep tot ingrijpen is vanuit moreel kompas hard nodig omdat het nu wel oorverdovend stil blijft aan de zijde van het toezicht.

Blijkbaar is het nu al zover gekomen dat aandeelhouders en belastingbetalers en rekeninghouders maar liever hun mond houden omdat de rekening toch wel bij hun terecht komt. Minus de bonus van de heer Hamers (dat dan weer wel).

Staan we er zo slecht voor inmiddels met onze banken ? Is het al niet meer in goede banen te leiden zonder enorme disruptie aan de zijde van het toezicht nu ook eens n keertje. En zonder blinde paniek bij de rekeninghouders. Wat heeft het toezicht nu eigenlijk gedaan om de herhaaldelijke oproep om eens goed de processen te bewaken, kracht bij te zetten ?. Is er een slagroomtaart bij de brief gevoegd om extra aandacht te krijgen ?

Het antwoord op de vraag hoe het ervoor staat is er eigenlijk al. Bankieren begint en eindigt met blind vertrouwen in banken. Dat vertrouwen is er niet meer, 85% van de consumenten heeft dat niet meer volgens De Telegraaf van vrijdag. De overige 15 % zijn bankiers, commissarissen en hun jaargenoten van destijds, thans overwegend werkzaam bij de toezichthouder waarschijnlijk (dat zijn de misgraaiers die wel enig belang hebben bij het instand houden van n minimaal niveau aan misstanden want ja, dat is hun business, he?).

Keihard ingrijpen kan de balans in het vertrouwen wellicht nog enigszins tot normale proporties terugbrengen. Wachten tot een kookpunt wordt bereikt in ieder geval niet.