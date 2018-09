Nieuw-Zeelandse vragen over Gemalto-deal

Gepubliceerd op | Views: 634

WELLINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De autoriteiten in Nieuw-Zeeland hebben om meer informatie gevraagd rond de geplande overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto door het Franse technologieconcern Thales.

Er spelen zorgen dat het fusiebedrijf de prijzen kan verhogen en producten van lagere kwaliteit kan leveren door het wegvallen van de bestaande concurrentie tussen Gemalto en Thales. Er is nog geen definitief besluit genomen door de toezichthouders in Nieuw-Zeeland over de deal.

Thales lanceerde zijn bod op de digitaal beveiliger eind maart officieel. Het bedrijf betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto. Beide bedrijven hebben gezegd vertrouwen te hebben dat de overname voor het einde van het jaar kan worden afgerond.

De Amerikaanse toezichthouder gaf recent goedkeuring voor de deal. Dat was de zesde van de benodigde veertien goedkeuringen van toezichthouders die de combinatie nodig heeft. Ook Turkije, China, Australië, Israël en Canada gaven al hun fiat. De twee wachten nog op goedkeuring van onder meer de Europese Unie en Rusland. De Europese Commissie maakte in juli bekend diepgaand onderzoek te doen naar de transactie.