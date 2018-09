Nikkei doorbreekt verliesreeks

Gepubliceerd op | Views: 508

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag licht hoger gesloten. Het was de eerste winstdag na zes verliesbeurten op rij. Een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie in het tweede kwartaal en een goedkopere Japanse yen boden enige steun aan de handel. De aanhoudende handelszorgen hielden de koerswinst echter beperkt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus op 22.373,09 punten onder aanvoering van de financiële bedrijven. De Japanse economie groeide afgelopen kwartaal met 3 procent, tegen een eerdere schatting van 1,9 procent. De vooruitzichten voor het lopende kwartaal zijn minder positief vanwege de handelsspanningen en de natuurrampen die Japan teisterden.

De Chinese beurzen gingen omlaag na een recordhandelsoverschot van het land met de Verenigde Staten. Het hoge handelsoverschot is een doorn in het oog van de Amerikaanse president Donald Trump. Die dreigde vrijdag nog met nieuwe heffingen op 267 miljard dollar aan Chinese goederen, bovenop de eerder aangekondigde importtarieven op 200 miljard dollar aan producten van Chinese makelij. Tevens bleek dat de Chinese inflatie in augustus iets verder is opgelopen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,3 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde nagenoeg vlak. De Kospi in Seoul klom 0,2 procent, mede dankzij een stijging van 1,1 procent van technologiegigant Samsung.