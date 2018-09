Nieuwe president voor chipbedrijf NXP

Gepubliceerd op | Views: 403

EINDHOVEN (AFN) - Het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors krijgt een nieuwe president. Met onmiddellijke ingang neemt Kurt Sievers die functie op zich. Daarbij zal hij toezien op alle bedrijfsonderdelen van NXP.

Sievers was eerder executive vicepresident en algemeen manager van de automotive-activiteiten van NXP. De Duitser kwam in 1995 bij NXP werken. NXP maakte ook andere wijzigingen in het hogere management bekend. Volgens een verklaring zorgen die aanpassingen in die top voor scherpere focus op de uitvoering van de groeistrategie van het bedrijf.