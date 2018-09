Amsterdam heroverweegt ING als huisbankier

Bank heeft snel beter nieuws nodig volgens KBC Securities.(ABM FN-Dow Jones) De problemen bij ING zijn niet zo groot dat CEO Ralph Hamers moet opstappen, hoewel de roep om het vertrek van de topman aanzwelt na de boete in de witwaszaak en het lekken van een intern document. Dit stelde KBC Securities maandag.Volgens analist Jason Kalamboussis zijn de overtredingen die tot de grote boete van 775 miljoen euro hebben geleid zeer ernstig, maar zijn andere CEO's van Europese banken ook aangebleven na vergelijkbare of zelfs ernstiger zaken.Kalamboussis ziet dan ook geen reden voor een vergelijkbare wisseling van de wacht in de ING-top, zoals die recent heeft plaatsgevonden bij ABN AMRO. Wel is het nodig dat ING in de tweede helft van het jaar verbetering van de resultaten laat zien, vindt de analist.Het lekken van een intern document over toenemende IT-problemen bij de reorganisatie van ING in Nederland en België afgelopen vrijdag, is wel een "pr-ramp" voor de bank. Belangrijk is volgens KBC dat de "kritieke" probleempunten in de IT volgens ING in het vierde kwartaal grotendeels opgelost zullen zijn, hetgeen onvermeld bleef in het artikel in het Financieele Dagblad.KBC vermoedt dat ING al te voortvarend te werk ging de reorganisatie in België, waardoor meer mensen voortijdig zijn vertrokken en de bank afhankelijk werd van duurdere externe adviseurs. Kalamboussis verwacht dat deze kostenstijgingen in het derde en vierde kwartaal weer gaandeweg zullen verdwijnen.Met het aandeel ING op 11,00 euro en het koersdoel op 13,00 euro ziet KBC Securities duidelijk waarde in het aandeel, maar toch handhaaft Kalamboussis het Houden advies. Het aandeel ABN AMRO blijft aantrekkelijker, volgens de analist.ING noteerde maandag 0,1 procent hoger op 11,10 euro op een verdeeld Damrak.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 10, 2018 03:32 ET (07:32 GMT)© 2018 ABM Financial News. All rights reserved.AAND ING GROEP SP ADRUS4568371037AAND ING GROEP @ EUR 0.01NL0011821202