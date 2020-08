Gemengd slot op Wall Street

Natuurlijk komt dat steunpakket er. Gratis geld. Koren op de molen van Trump. De beurs zal hoe dan ook op een hoog niveau moeten blijven. De grootste troefkaart van Trumpie. Hij zal er alles, maar dan ook alles aan doen om dit te realiseren. Uiteindelijk is dit bepalend voor zijn 2e termijn. Onvoorstelbaar dat hem dit nog lukt ook. De wereld is verslaafd aan gratis geld, alleen jammer dat dat in te weinig zakken verdwijnt. Verbazingwekkend om de analyses van onze beursgoeroes te lezen. Ook deze jongens zijn inmiddels verslaafd. Ach, over een paar jaar kost een halfje wit € 10,.. KOOPJE!!!!!