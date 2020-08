'Onwaarschijnlijk dat Microsoft deal sluit voor koop TikTok'

Opnieuw zie je hoe het hele verhaal gebazeerd is op niet te bewijzen veronderstellingen,ik zou nu eens graag,duidelijke,niet te loochenen bewijzen zien,zaterdag zat ik naar een video van de 15 snelste treinen ter wereld te kijken,toevallig,nu ja ik denk dat het zeker geen toeval is;de 3 snelste rijden in china!!

Word het niet eens hoogtijd dat die lieve republiekijnen,die lompe nep chritelijke zakenman gaan vervangen voor een echt christelijk wijs politicus,bijv Pence,ik zou het een heerlijke verademing vinden en de chinese christenen ook denk ik!

De topkapitalistische staat van de wereld vraagt meer dan ooit naar wijs,liefdevol leiderschap,doorkneed met een gezond stuk zelfspot en humor,komt die man er niet,dan vagen die chineesjes op alle gebied amerika van het wereldtoneel,binnen 2 jaar,trumpje sloopt voorlopig heel behoorlijk zijn eigen bedrijfsleven!!van hem geld; zo als de waard is zo vertrouwt hij zijn gasten!!