Amsterdamse beurs daalt, rest Europa in het groen

Vreemd, us fruts dow gaan maar up en up en up, blijven maar pompen en shorts belazeren.

Elke dag maar weer, gam gam gam gam agam gam.

Hebben maar 1 doel, kopers meteen bel;agen, en geld af pakken.

Packman gedrag, pyramide spelen denk ik, illegale praktijken.



Kan niet kloppen dat het 11 dagen aan 1 elke stoploss moet pakken, en precies als je koopt meteen 1 euro daling of tussen 1430 en 1530 blijven hangen op stoploss.