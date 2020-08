Beleggersvereniging sleept accountants Wirecard voor rechter

Gepubliceerd op | Views: 91

DEN HAAG (AFN) - De Europese beleggersvereniging European Investors sleept accountantskantoor EY voor de rechter vanwege de schade die zijn leden hebben geleden als gevolg van het faillissement van het Duitse fintechbedrijf Wirecard. EY keurde als accountant de jaarrekeningen van Wirecard goed, terwijl er inmiddels duidelijk is geworden dat er sprake was van fraude, stelt European Investors. Daarmee heeft EY zijn zorgplicht geschonden. De Nederlandse beleggersvereniging VEB is lid van die Europese belangenvereniging.

European Investors vindt vooral het gedrag van EY sinds het verschijnen van het onderzoeksrapport van KPMG naar mogelijke boekhoudfraude bij Wirecard niet kunnen. Door daar geen publieke reactie op te geven, heeft EY zich volgens de belangenvereniging schuldig gemaakt aan opzettelijke koersmanipulatie.

De Duitse rechter moet nu beslissen of dat ook daadwerkelijk zo is. European Investors wil een schadevergoeding voor haar leden, maar wil ook duidelijkheid of EY tijdens zijn jaren als controlerend accountant zijn verantwoordelijkheden heeft verzaakt.