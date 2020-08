'Wall Street stevent af op openingswinst'

Gepubliceerd op | Views: 832

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken de nieuwe handelsweek maandag met winst te beginnen. Beleggers verwerken nog een pluk bedrijfsresultaten. Verder is de blik gericht op de verlenging van een pakket coronasteunmaatregelen door de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump ondertekende zaterdag een decreet om de Amerikaanse economie te ondersteunen omdat hij vond dat de onderhandelingen tussen de Republikeinen en Democraten over een stimuleringspakket te lang duurden. De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarden open te staan voor hervatting van besprekingen.

Bij de bedrijven staat sportartikelenmaker Foot Locker voor een fors hogere opening. Het kwam met een beter dan verwachte update over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. In de periode tot 1 augustus is sprake van een vergelijkbare omzet die 18 procent hoger ligt. Ook het winstcijfer viel mee, geholpen door fiscale regelingen.

Marriott International

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer hoteluitbater Marriott International en cruisemaatschappij Royal Caribbean. Beide bedrijven kampten in het tweede kwartaal met een stevig verlies als gevolg van de coronacrisis. Dat is op zich geen verrassing omdat de toerismesector door de crisis sowieso hard wordt geraakt

Ook techbedrijf Twitter weet de aandacht op zich gericht. Het bedrijf zou met Microsoft de strijd aan willen binden om de Amerikaanse activiteiten van de populaire filmpjes-app TikTok. Microsoft is al in onderhandeling met TikTok-eigenaar ByteDance over een overname.

ByteDance

Trump ondertekende onlangs een presidentieel decreet dat transacties met ByteDance, over 45 dagen verbiedt. Het Chinese bedrijf heeft daarop laten weten de gang naar de rechter te overwegen om het decreet aan te vechten. De kwestie doet de toch al gespannen relatie tussen China en de VS geen goed. Voor het weekend had met name de techsector te lijden onder de handelsspanningen tussen de economische grootmachten.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,2 procent hoger op 27.433,48 punten. De breed samengestelde S&P 500 won net geen 0,1 procent tot 3351,28 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 11.010,98 punten.