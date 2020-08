OESO: trager economisch herstel eurozone

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Europa, oeso

PARIJS (AFN) - Het economische herstel in de eurozone verliest aan kracht. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op basis van de index van leidende indicatoren voor de maand juli.

Nog altijd is sprake van groei, na de dip dit voorjaar, zo wordt door de denktank gemeld, maar de economische activiteit valt nog altijd lager uit dan het langjarige gemiddelde. Dat geldt niet alleen voor de eurozone, maar ook voor andere grote economische machtsblokken, zoals China en de Verenigde Staten.

De OESO benadrukt dat er nog steeds onzekerheid bestaat over de impact van mogelijke maatregelen om virusrisico's te beperken. De data moeten daarom volgens de organisatie "met zorg" worden geïnterpreteerd. Dit omdat de index meer als een signaal moet worden beschouwd in plaats van als een maatstaf voor de mate van groei van de economische activiteit.

De graadmeter voor de eurozone kwam in juli uit op 97,3, tegen 96,7 een maand eerder en 93,7 in mei. Het langjarige gemiddelde is 100. Op het dieptepunt in april was sprake van een stand van 91,6.