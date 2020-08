Oliebedrijven in trek op gemengde beurzen

Gepubliceerd op | Views: 612

AMSTERDAM (AFN) - De grote Europese oliebedrijven waren maandag in trek op de beurzen dankzij een positievere prognose van 's werelds grootste oliebedrijf Saudi Aramco. De Europese aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de extra stimuleringsmaatregelen in de VS in de gaten. Op het Damrak stal Pharming de show dankzij positief nieuws over een mogelijk coronamedicijn van de biotechnoloog.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 557,93 punten. De MidKap dikte 0,7 procent aan tot 793,69 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs klommen tot 0,3 procent. De Duitse DAX verloor 0,1 procent.

Pharming was de grote winnaar in de MidKap met een plus van ruim 12 procent. De biotechnoloog liet weten een eerste patiënt te hebben behandeld in een uitgebreide studie naar een medicijn dat mogelijk helpt tegen corona. Voor het onderzoek zullen maximaal 150 patiënten met een ernstige longontsteking worden behandeld met het middel Ruconest.

Olie- en gasconcern Shell klom 1,8 procent in Amsterdam en de Britse concurrent BP won dik 2 procent in Londen. Volgens de Saudische oliereus Saudi Aramco zal de vraag naar olie dit jaar aantrekken, ondanks alle coronaperikelen waar landen en regio's wereldwijd mee worstelen. Ook de olieprijzen zaten in de lift. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 41,91 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 44,94 dollar per vat.

Sterkste stijger in de AEX was ABN AMRO met een winst van 2,6 procent. Verzekeraar NN Group (min 6,5 procent) noteerde ex dividend. Techinvesteerder Prosus (min 2,9 procent) zette de daling voort. Het aandeel zakte vrijdag al 4 procent na het Amerikaanse verbod om zaken te doen met het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft.

BAM zakte 1,2 procent. De bouwer heeft van zijn banken wat financiële lucht gekregen. De onderneming kreeg voor een periode van twaalf maanden een aantal vrijstellingen op bepaalde bankafspraken na tegenvallers.

In Parijs klom Suez 2,6 procent. De Duitse miljardair Dieter Schwarz, eigenaar van winkelketens Lidl en Kaufland, heeft naar verluidt zijn oog laten vallen op de Europese afvalverwerkingsactiviteiten van het Franse concern. De waarde van het onderdeel wordt geschat op zo'n 3 miljard euro.

De euro was 1,1769 dollar waard tegen 1,1789 dollar op vrijdag.