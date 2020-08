AEX vrijwel vlak, Pharming wint ruim 7 procent

Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag vrijwel vlak begonnen. Bij de middelgrote fondsen viel biotechnoloog Pharming op, na corona-nieuws. De andere Europese beursgraadmeters begonnen overwegend licht hoger. De hoop op extra stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie zorgden voor enig optimisme bij beleggers. Verder ging de aandacht uit naar de spanningen tussen de Verenigde Staten en China over de Chinese technologiebedrijven en de Chinese inmenging in Hongkong.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 558,97 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 793,44 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Pharming maakte een koerssprong van ruim 7 procent in de MidKap. De biotechnoloog liet weten een eerste patiënt te hebben behandeld in een uitgebreide studie naar een medicijn dat mogelijk helpt tegen corona. Voor het onderzoek zullen maximaal 150 patiënten met een ernstige longontsteking worden behandeld met het middel Ruconest.