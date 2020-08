Prognose Saudi Aramco doet olieprijs goed

Gepubliceerd op | Views: 1.461

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De positievere prognose op de vraag naar olie van 's werelds grootste oliebedrijf Saudi Aramco doet de olieprijzen maandag goed. Volgens de beursgenoteerde Saudische oliereus zal de vraag naar de grondstof dit jaar aantrekken, ondanks alle coronaperikelen waar landen en regio's wereldwijd mee worstelen.

In Azië is het oliegebruik bijna terug op de niveau's van voor de crisis, meldde Aramco-topman Amin Nassar in een toelichting op de halfjaarcijfers. De vraag naar olie ligt volgens hem momenteel op ongeveer 90 miljoen vaten per dag, vergeleken met pre-pandemische niveaus van ruwweg 100 miljoen vaten per dag.

Verder is de olieproductie in de Verenigde Staten gedaald tot het laagste niveau in 15 jaar tijd, waarbij producenten ook investeringen in groeiplannen terugschroeven. Ook dit stut de olieprijs. Wel blijven er in de markt twijfels over de ontwikkelingen in de nabije toekomst, ook omdat landen aangesloten bij oliekartel OPEC en hun bondgenoten eerder afspraken om de productie van olie geleidelijk te gaan verhogen.

Een vat Amerikaanse olie kostte maandagmorgen 1,3 procent meer op 41,75 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 44,81 dollar per vat.