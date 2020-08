'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.328

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag naar verwachting met een kleine winst openen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Naast de ontwikkelingen rond het coronavirus houden beleggers de blik gericht op het voortslepende conflict tussen de Verenigde Staten en China over de Chinese technologiebedrijven.

Ook de situatie rond steun voor de Amerikaanse economie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De Republikeinen en de Democraten zijn er tot nu toe niet in geslaagd om tot een akkoord voor een steunpakket te komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft daardoor een presidentieel decreet ondertekend om de Amerikaanse economie te stimuleren. De Democraten noemen het decreet van Trump ongrondwettelijk en roepen hem op om naar het Congres te komen met een plan voor een breed gedragen stimuleringspakket.

Op het Damrak staat GrandVision in de schijnwerpers. De optiekketen staat maandag in de rechtbank in Rotterdam lijnrecht tegenover brillenconcern EssilorLuxottica, dat GrandVision wil overnemen. Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica wil informatie van GrandVision en eigenaar HAL. Daaruit moet duidelijk worden welke stappen het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish heeft genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Pharming liet weten een eerste patiënt te hebben behandeld in een uitgebreide studie naar een medicijn dat mogelijk helpt tegen corona. De biotechnoloog werkt al langer aan een middel tegen Covid-19, waarbij wordt samengewerkt met het Universitair Ziekenhuis Bazel in Zwitserland. Voor het onderzoek zullen maximaal 150 patiënten met een ernstige longontsteking worden behandeld met het middel Ruconest.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat de Duitse miljardair Dieter Schwarz, eigenaar van winkelketens Lidl en Kaufland, zijn oog heeft laten vallen op de Europese afvalverwerkingsactiviteiten van het Franse waterzuivering- en afvalverwerkingsbedrijf Suez. De waarde van het onderdeel wordt geschat op zo'n 3 miljard euro.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend licht hoger. De AEX-index klom 0,2 procent tot 559,57 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 788,18 punten. Parijs klom een fractie, Frankfurt steeg 0,7 procent en Londen daalde een fractie. Wall Street ging gemengd het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 27.433,48 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en techbeurs Nasdaq zakte 0,9 procent.

De euro noteerde op 1,1793 dollar tegen 1,1789 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 41,80 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 44,84 dollar per vat.