Aegon rondt aandeleninkoop af

DEN HAAG (AFN) - Aegon heeft een aandeleninkoopprogramma afgerond. De verzekeraar heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Het eind juni aangekondigde aandeleninkoopprogramma betrof 21.954.140 aandelen. Die zijn tussen 2 juli en 10 augustus ingekocht voor een gemiddelde prijs van 5,34 euro per aandeel. Daarmee was het inkoopprogramma, dat de verwateringseffecten van het stockdividend over 2017 teniet deed, in totaal 117,2 miljoen euro waard.

De ingekochte aandelen zullen gebruikt worden voor toekomstige dividendbetalingen.