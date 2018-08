Fugro gaat Noorse zeebodem in kaart brengen

Gepubliceerd op | Views: 617

LEIDSCHENDAM (AFN) - Fugro heeft een opdracht gekregen van de Noorse hydrografische dienst. De bodemonderzoeker gaat metingen doen van een stuk zeebodem dat tussen de Noorse Zee, de Noordelijke IJszee en de Barentszzee ligt.

De werkzaamheden worden zijn in juni al begonnen en zijn volgens planning in november afgerond. Met de opdracht is 44,7 miljoen kroon, ongeveer 4,7 miljoen euro gemoeid.