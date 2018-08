Turkije drukt Wall Street in de min

Gepubliceerd op | Views: 588 | Onderwerpen: Turkije

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen begonnen. Wall Street keek naar Turkije waar de lira in vrije val raakte, onder meer door een door president Donald Trump aangekondigde extra sanctie. Beleggers zijn bevreesd dat de daling van de lira en de sterk oplopende inflatie overslaan op andere markten. Verder verwerkten beleggers cijfers over de Amerikaanse inflatie die zoals verwacht stabiel bleef.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handelen 0,6 procent lager op 25.350 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2839 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in en stond op 7855 punten.

Cloudopslagdienst Dropbox leverde 9,3 procent in. De omzet viel hoger uit dan geraamd en ook de klantenaanwas was sterker dan waar door marktkenners rekening mee werd gehouden. Wel stapte de operationeel directeur op. Donderdag was het aandeel Dropbox echter al ruim 9 procent gestegen vanwege hooggespannen verwachtingen voor de resultaten.

Chipmaker Qualcomm (min 0,6 procent) bereikte een schikking met Taiwanese mededingingsautoriteiten. Een eerdere boete van circa 778 miljoen dollar vanwege de manier waarop Qualcomm de prijzen voor zijn chips en licenties bepaalt, werd verlaagd tot 93 miljoen dollar. Daarnaast beloofde Qualcomm de komende vijf jaar 700 miljoen dollar investeren in productielocaties in het Aziatische land.