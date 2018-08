Wall Street staat voor lagere opening

Gepubliceerd op | Views: 871

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen de laatste handelsdag van de week naar verwachting met verliezen aanvangen. Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van graadmeters wereldwijd die onder druk staan door aanhoudende zorgen over Turkije. Beleggers zijn bevreesd dat de vrije val van de lira en de sterk oplopende inflatie overslaan op andere markten. De aandacht gaat verder uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers.

Er leven onder meer zorgen over de invloed die president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank. Erdogan is tegenstander van het verhogen van de rente en benoemde onlangs zijn schoonzoon tot minister van Financiën. Kenners menen juist dat snel ingrijpen noodzakelijk is. In het kielzog van de lira verloor ook de euro aan waarde ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse inflatie bleef in juli stabiel op 2,9 procent op jaarbasis, zoals verwacht. De kerninflatie liep op van 2,3 naar 2,4 procent.

Dropbox

Cloudopslagdienst Dropbox, die zijn operationeel directeur ziet vertrekken, staat voor een lagere opening. De omzet viel hoger uit dan geraamd en ook de klantenaanwas was sterker dan waar door marktkenners rekening mee werd gehouden. Verder maakte Dropbox bekend dat de zogeheten lock-up-periode voor aandeelhouders eerder zal eindigen. Voorafgaand aan de handelsupdate donderdag nabeurs waren de verwachtingen hoog gespannen. Het aandeel won donderdag ruim 9 procent.

Chipmaker Qualcomm bereikte een schikking met Taiwanese mededingingsautoriteiten. Een eerdere boete van circa 778 miljoen dollar vanwege de manier waarop Qualcomm de prijzen voor zijn chips en licenties bepaalt, werd verlaagd tot 93 miljoen dollar. Daarnaast beloofde Qualcomm de komende vijf jaar 700 miljoen dollar investeren in productielocaties in het Aziatische land.

Chipbedrijven

Sowieso staan chipbedrijven in de schijnwerpers. Analisten van Morgan Stanley stelden in een sectorrappport weinig opwaarts potentieel te zien voor de chipbedrijven door de aanhoudende handelsspanningen en oplopende voorraden in de sector.

Verder blijven de handelsspanningen tussen China en de VS de gemoederen nog altijd bezighouden. Over en weer dreigen de economische grootmachten met meer importtarieven. Het bedrijfsleven ziet de kwestie met lede ogen aan.

De leidende Dow-Jonesindex sloot donderdag met een verlies van 0,3 procent op 25.509,23 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2853,58 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde nagenoeg vlak op 7891,78 punten.