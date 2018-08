Inderdaad, want dit kan toch niet als echte verrassing komen. Het valt weer eens in de categorie, laten we iets de schuld geven van/voor de daling. Als de problemen in Italië over de plinten klotsen, stijgt de beurs, nu bananenrepubliek Turkije en zijn hofnar het verknoeien zou die dubbeltjeseconomie ineens de reden moeten zijn van de daling. Hier horen we over 2 weken waarschijnlijk niets meer van of het is alweer ''opgelost''.