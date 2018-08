'Heineken overweegt sluiting fabrieken Brazilië'

quote: suske wiet schreef op 10 aug 2018 om 12:02:

Op tien jaar is de bierprijs in de café met 42% gestegen .

In 1978 betaalde ik bij de discotheek in ons dorp 1 Gulden voor een glas bier.(Stapelglas Grolsch 20cl. , prijs omgerekend ongeveer 45 Eurocent per glas.)Tegenwoordig koop ik bij Dirk wanneer ze in de aanbieding zijn halve liter blikken Bavaria voor 50 Eurocent per stuk.Dit gaat overigens dan wel met de nodige treetjes tegelijk.(Hier haal je 2 Amsterdammertjes uit van 25cl., prijs 25 Eurocent per glas.)En kijk eens wat ze tegenwoordig in de kroeg rekenen voor 1 glas bier, minimaal ben je 2,50 Euro lichter, je betaalt je er blauw.