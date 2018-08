Gepubliceerd op | Views: 523 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan in de eerste drie maanden van dit jaar. De groei bedroeg 0,4 procent op kwartaalbasis, tegen 0,2 procent in de voorgaande periode. Dat liet het Britse statistiekbureau weten op basis van voorlopige ramingen.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Volgens het statistiekbureau zorgde het goede weer voor hogere winkelverkopen en steun aan de bouwsector. In de eerste drie maanden van dit jaar had Groot-Brittannië nog te maken met slecht winterweer, wat de economische groei onder druk zette.

Op jaarbasis toonde Groot-Brittannië een economische vooruitgang met 1,3 procent. Dat was 1,2 procent in het eerste kwartaal.