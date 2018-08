IEA minder bezorgd over krapte op oliemarkt

Gepubliceerd op | Views: 208

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De zorgen over krapte bij het aanbod van olie zijn verminderd door een hogere productie in Saudi-Arabië en andere Golfstaten en in Rusland. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in het maandelijkse rapport.

Eerder had het IEA nog aangegeven dat er sprake kon zijn van krapte bij het aanbod van olie door de stijgende vraag en de wegvallende productie in Iran en Venezuela. Maar door een toenemende productie van OPEC-leden als Saudi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten, samen met Rusland is de balans op de oliemarkt weer verbeterd. Ook stijgt de export van olie uit de Verenigde Staten.

Het IEA zei verder dat de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China de groei van de vraag naar olie kunnen raken. Als door die handelsvete de wereldeconomie ondermijnd wordt, kan dat inhouden dat de groei van de olievraag minder sterk zal zijn, aldus het IEA.