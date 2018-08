HNA checkt ook uit bij hotelketen Radisson

Gepubliceerd op | Views: 286

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese HNA heeft zijn ambitie om wereldspeler te worden in de hotelbranche volledig losgelaten. Het conglomeraat maakte bekend hotelketen Radisson Holding aan het eveneens Chinese Jin Jiang International te verkopen. Eerder werden ook al andere bezittingen in de sector van de hand gedaan, waaronder belangen in Hilton Worldwide en NH Hotel Group.

HNA wil zijn balans op orde krijgen en houdt daarom grote uitverkoop. Sinds 2013 reeg HNA de investeringen nog aaneen. Veelal werden overnames en belangen gefinancierd met geleend geld. Het water staat HNA aan de lippen nu de Chinese overheid bedrijven die agressief geld investeerden in het buitenland scherp in de gaten houdt. De schuld van HNA behoort tot de grootste van Chinese ondernemingen.

Een overnameprijs voor Radisson werd niet genoemd. Naar verluidt zou de keten tot wel 2 miljard dollar hebben opgeleverd. Daarmee zou HNA dit jaar al voor 17 miljard dollar aan bezittingen hebben afgestoten. De verkoop van Radisson moet voor het einde van het jaar zijn afgerond.