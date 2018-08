Turkse lira in vrije val

Gepubliceerd op | Views: 4.993

ANKARA (AFN/BLOOMBERG) - De Turkse munt verliest in rap tempo aan waarde. Vrijdag werd een nieuw dieptepunt bereikt toen de lira 13,5 procent aan waarde verloor ten opzichte van de dollar. De waardedaling afgelopen week is vrijwel gelijk aan die tijdens het dieptepunt van de financiële crisis.

De fors goedkopere munt betekend dat de toch al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor mensen in het land steeds duurder. De munt staat mede onder druk als gevolg van zorgen over het oplopende conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten.

Ook zijn er zorgen over de invloed die president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank. Erdogan is tegenstander van het verhogen van de rente en benoemde onlangs zijn schoonzoon tot minister van Financiën. Kenners menen juist dat snel ingrijpen noodzakelijk is.

In het kielzog van de lira verloor ook de euro aan waarde ten opzichte van de dollar. De angst bestaat dat de vrije val van de Turkse munt overslaat op Europese banken met een bijzondere blootstelling aan Turkije.