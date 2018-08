Dat er een land is waar de dictatuur nog hoog tij viert en dat er ook nog aanhangers in Nederland te vinden zijn die voor Erdogan stemmen en daar niet eens willen wonen, maar liever vanuit kikkerland Nederland alles bekritiseren over het land die ze onderdak geven. Raar maar waar.



Dat de Lira in elkaar klapt is maar goed ook. Als je als journalist niet meer mag schrijven over de wantoestand in Turkey, dan maar de aanval zetten op de Lira.



Nergens ter wereld zitten zo veel journalisten gevangen als in Turkije. Erol Önderoglu verdedigt hen namens de belangenorganisatie Reporters sans Frontières.



Dat de ECB nu plotseling en koortsachtig zenuwachtig worden, getuigt van slechte monitoring want de Lira begon zn daling al aan begin van het jaar ... en om Erdogan niet voor zijn botte hoofd te stoten, blijven wij afzijdig en Erdogan te vriend houden.



En dan krijg je paniek...... dat komt er van als je elke keer als EU weg kijkt.

Trump pakt Turkey keihard aan en Nederland....



Ach Nederland... we zijn slachtoffer van onze eigen wetten. Mensen die opruien mogen we niet eens terugsturen.

EU zal wel weer de boel gaan sussen tussen een dictator en een narcist.